G7 RUBRICA COOPERAZIONE. R.DOMINICANA, UNA MANGROVIA TI SALVA LA VITA /FOTO

DI FRANCESCO (AVSI): RIFORESTARE E RISPONDERE A CLIMA CHE CAMBIA

(DIRE) Roma, 18 nov. – Salvando le mangrovie si mitigano gli

effetti dei cambiamenti climatici più avversi, proteggendo

l’economia e arrivando persino a salvare le vite umane. Parola di

Mario Di Francesco, responsabile Paese per Avsi in Repubblica

dominicana, dove l’organizzazione – presente dal 2012 – porta

avanti dal 2021 progetti integrati per la tutela ambientale e la

mitigazione dell’impatto del cambiamento climatico.

Mitigazione e adattamento sono le parole chiave proposte dai

Paesi più esposti ai cambiamenti climatici, che in questi giorni

chiedono al mondo fino a 1300 miliardi di dollari, dal foro della

Cop29, per prevenire o rispondere agli effetti di eventi

meteorologici sempre più potenti e devastanti. In questo lavoro,

la cooperazione allo sviluppo ha un’esperienza consolidata, come

quella di Avsi in Repubblica dominicana.

Il Paese è tra i più esposti al clima che cambia: nel 2024, e

in particolare dall’inizio della stagione delle piogge di giugno,

ci sono state già “una dozzina di tempeste tropicali, quando

prima se ne registrava una all’anno, e un paio di uragani”,

avverte Di Francesco. “Piogge così intense e potenti distruggono

il sistema di canalizzazione dalla terra al mare, devastando

l’equilibrio molto delicato tra acqua dolce e salata”. Questo,

sommato ad attività antropiche quali la costruzione di strutture

turistiche lungo la costa, la deforestazione, il consumo di suolo

per l’agricoltura o la pesca intensiva, “pongono le mangrovie

fortemente sotto stress”.

Eppure il ruolo delle mangrovie è fondamentale, sottolinea Di

Francesco: “Svolgono un’azione naturale di adattamento, creando

una barriera che limita gli impatti negativi di uragani, tempeste

inondazioni”.

La mangrovia è una formazione vegetale che si distribuisce

lungo le coste basse in quattro fasce parallele: quella lungo la

costa è praticamente sommersa e, man mano che si va verso la

laguna e l’entroterra, diventa arbusto. Avsi agisce lungo la

costa della baia di Monte Cristi, dove sono andati persi circa

600 ettari di piante. “Riforestiamo, a partire da una

collaborazione con il ministero dell’Ambiente dominicano, con cui

gestiamo dei vivai. Stiamo però implementando delle coltivazioni

anche con società private, anche a conduzione familiare,

nell’ottica di creare consapevolezza sull’importanza di questa

pianta, accanto a una forma di reddito su cui la famiglia possa

contare”.

Avsi tuttavia ha deciso di non limitarsi alla riforestazione

delle mangrovie, ma di mettere in campo un approccio integrato

che si articola intorno a tre attività principali di tipo

socio-economico. Il primo ambito di intervento riguarda la pesca,

spiega il responsabile Paese: “Invitiamo i pescatori a modulare

le loro attività di pesca tradizionale in modo da non avere un

impatto negativo sulle mangrovie. E poi il disboscamento spesso è

dato anche dalla ricerca di quel legno leggero utilizzato per le

barche”. Il secondo intervento riguarda il sostegno agli

apicoltori: “Le mangrovie sono arbusti che produno delle

inflorescenze diverse a seconda delle quattro specie – bianca,

gialla, rossa e nera – inoltre la salvaguardia del bioma

mangrovie tutela anche altre specie che crescono insieme”.

Proteggerle, significa assicurare la produzione di miele, che

vede la presenza di tanti apicoltori sia per hobby che di

mestiere”. Avsi, continua Di Francesco, li sostiene “con corsi di

formazione, alveari moderni e maggiormente produttivi, guanti,

tute, estrattori. Per molte famiglie è diventata la principale

fonte di reddito e ora intendono costruire un centro per

l’estrazione del miele, a cui noi contribuiremo fornendo i

materiali e accompagnandoli nelle attività di marketing e

creazione del brand, per valorizzare i loro prodotti su mercati

più ampi”.

Il terzo ambito è il coinvolgimento dei giovani, “sia

coinvolgendoli nelle attività sostenibili già elencate, sia

sostenendo il loro ingresso nell’ecoturismo. La Repubblica

dominicana- riferisce il responsabile- è una meta turistica

grazie alle sue spiagge. Ma l’enorme biodiversità vede in

crescita il turismo ecosostenibile nell’entroterra”. Un settore

che interessa soprattutto ragazze e ragazzi già dai 18-20 anni di

età, “sia per il dinamismo delle attività, sia per la propenzione

delle nuove generazioni a promuoversi sui social network”. Avsi

ha quindi “fornito motori elettrici per barche ecocompatibili,

per fare tour nella laguna; abbiamo segnalato i sentieri da

pulire, per adattarli alle visite guidate, costruito un mirador

per godere di un punto panoramico particolarmente bello, creato

un percorso da fare a terra a dorso d’asino, allestito un punto

ristoro. Si sta ora lavorando ad alloggi sostenibili. Infine,

abbiamo promosso incontri con tre dei principali tour operator

dominicani, che hanno inserito tutte queste attività nei loro

cataloghi”.

L’obiettivo finale qui non è solo creare reddito e proteggere

l’ambiente sul lungo periodo ma anche “trattenere i giovani sul

territorio creando opportunità che altrimenti molti vanno cercare

emigrando altrove, in primis negli Stati Uniti”.

Tutte queste attività, secondo Di Francesco, hanno il fine

ultimo di “creare una coscienza duratura che non si esaurisca col

guadagno immediatamente ottenuto, affinché il valore delle

mangrovie si radichi nella mentalità comune”.

Un obiettivo che le organizzazioni come Avsi e molte altre

stanno promuovendo a livello internazionale, e il forum della

Cop29 è uno di questi. Conclude Di Francesco: “La Repubblica

dominicana, come molti Paesi, è fragile agli effetti di uragani e

inondazioni non solo lungo le coste o nelle zone rurali, ma anche

nelle grandi città. L’urbanizzazione non è stata accompagnata da

una corretta gestione del territorio, così allagamenti e

inondazioni si registrano anche nella capitale. Mitigazione e

adattamento non servono però solo a proteggere ecosistemi e

economie locali, ma anche a salvare vite umane: accanto agli

interventi di risposta alle emergenze quindi bisogna sviluppare

modelli integrati che garantiscano l’addattamento”. Come il

“modello mongrovie” promosso da Avsi che, a gennaio 2025,

riceverà “la certificazione del governo dominicano, per diventare

replicabile nel resto del Paese”.

10:07 18-11-24

