Gabriel Garko, chi è il nuovo fidanzato Gaetano svelato da ‘Chi’

Dopo anni di silenzio Gabriel Garko è finalmente uscito allo scoperto: al Grande Fratello Vip prima e a Verissimo poi l’attore ha fatto coming out annunciando a tutta Italia di essere omosessuale. Una dichiarazione che deve averlo liberato di un gran peso, visto che pochi giorni dopo il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini lo ha immortalato in compagnia di un ragazzo che secondo la rivista è il nuovo fidanzato dell’attore.

Il ragazzo secondo ‘Chi’ è Gaetano, è napoletano ed ha 23 anni. Lavora nell’ufficio scali dell’aeroporto di Malpensa. Ora vive in Brianza e la storia con la stella della televisione è iniziata da poco. Secondo il settimanale di Alfonso Signorini il ragazzo sarebbe stato anche presente, dietro le quinte, nel corso della puntata di Verissimo, durante la quale Garko ha reso noto di aver intrapreso da poco una relazione.

Nel frattempo Eva Grimaldi, che per anni si è creduto essere stata la storica ex dell’attore, ha svelato i dettagli della storia mai consumata fisicamente. “Non c’è mai stato sesso, lui aveva bisogno di me e io l’ho sempre protetto. Ma c’è un amore profondo che ci lega, ancora oggi, e che va al di là della sfera fisica. lo avrei addirittura sposato o ci avrei fatto un figlio”, ha detto l’attrice che ha dato prova di un’amicizia incommensurabile.