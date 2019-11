Gabriel Garko, chi è l’attore e modello: età, carriera, altezza, relazioni, social, Live Barbara D’Urso, presunto matrimonio con Gabriele Rossi

Un pò tutti lo conoscono: tante (e tanti) lo adorano, e moltissime persone sognano con la sua bellezza. E’ Gabriel Garko, celebre attore, modello e showman italiano, molto noto all’universo del gossip per le sue storie sentimentali e, anche, per quelle vere o presunte che hanno spesso alimentato le voci da paparazzi.

Ma chi è Gabriel Garko? Cosa sappiamo di lui? E sono vere le voci circa il suo presunto matrimonio? Scopriamo dunque chi è Gabriel Garko, e tutto ciò che ruota intorno a lui.

Gabriel Garko, chi è: anni, film, foto, Eva Grimaldi, storie, presunto matrimonio con Gabriele Rossi oggi a Live non è la D’Urso

Dopo esser stato di recente ospite di Mara Venier a Domenica In si è parlato moltissimo del suo presunto matrimonio con Gabriele Rossi. Ma in verità lui ha smentito, pur parlando di una grande volontà di metter su famiglia.

C’è dunque una persona nella vita di Gabriel Garko? Di questo e tanto altro si parlerà oggi da Barbara D’Urso nel corso del suo Live. Per intanto, scopriamo un pò tutto sull’attore e modello italiano.

Dunque chi è Gabriel Garko? E quanto è alto, quanti anni ha e cosa fa al di fuori del mondo dello spettacolo?

Gabriel Garko, chi è: vita privata, altezza, peso, vero nome, Instagram, nozze segrete

Gabriel Garko è nato a Roma il 12 luglio 1972, è alto 1,90 metri e pesa circa 85 kg. Il suo vero nome è Dario Gabriel Oliviero ma ha scelto un nome d’arte, per l’appunto Gabriel Garko che deriva dall’unione del suo secondo nome con il cognome greco della nonna, Garkons.

Ultimamente, come anticipato Gabriel Garko è tornato a dominare la cronaca rosa per via di un presunto matrimonio: da alcune foto è stato visto con la fede al dito. Sono arrivare delle nozze segrete?

A dirla tutta, l’attore Gabriel non ha voluto commentare troppo. In ogni caso ha incuriosito le centina di fan che Gabriel Garko vanta sul web. Il suo profilo Instagram ufficiale,@gabrielgarko_official è stato preso d’assalto. In ogni caso questa sera da Barbara D’Urso potrebbe fare delle rivelazioni.

Gabriel Garko, chi è: presunta relazione con Gabriele Rossi. Rivelazioni

Sono in tanti a legare il suo nome a quello di Gabriele Rossi: secondo alcuni ci sarebbe stato un matrimonio con Gabriel Garko. Amico e collega, Gabriele Rossi potrebbe dunque essere il fidanzato di Gabriel Garko?

A crederci sono diverse riviste di gossip: è da tanto del resto che Gabriel Garko e Gabriele Rossi sembrano inseparabili e fanno tanto insieme: viaggi, eventi, serate eleganti. Che ci sia qualcosa in più di una amicizia?

Chissà se i chiarimenti arriveranno questa sera da Barbara D’Urso.