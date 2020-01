Gabriele Ciampi: chi è il compositore italiano e giudice dei Grammy Awards

Gabriele Ciampi è un rinomato compositore italiano, apprezzato in tutto il mondo al punto da esibirsi alla Casa Bianca a Washington, davanti a Papa Francesco e diventare giudice alla cerimonia dei Grammy Awards.

Gabriele Ciampi: chi è, età e vita privata del compositore italiano

Nato a Roma nel 1976, Gabriele Ciampi ha passato quasi l’intera vita nel mondo della musica. Dalla formazione classica ad un più moderno approccio alla musica, ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti, tra i quali la medaglia “Eccellenza Italiana” dal Senato della Repubblica Italiana, la Green-card per Extraordinary Ability, rilasciata dal governo Usa, il premio “Instumental Artist of the Year” ai Los Angeles Music Award e tanti altri.

Nella sua carriera la prestigiosa esperienza di suonare in un concerto alla Casa Bianca, dopo essere riuscito a farsi apprezzare direttamente da Michelle Obama. Dalla fama e talento apprezzato in tutto il mondo, è stato scelto come giudice per la cerimonia dei Grammy Award.