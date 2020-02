Gabriella Martinelli: chi è, età, Instagram e vita privata della nuova proposta di Sanremo 2020

Gabriella Martinelli insieme Lula rappresenta una delle delle principali curiosità musicali delle nuova generazione italiana. La loro fama è dovuta, come è facile immaginarsi, alla presenza a Sanremo e infatti fin da quando la loro partecipazione al 70° festival della canzone italiana è stata annunciata nell’edizione di Amadeus, intorno a loro si è smossa grande curiosità.

Ma chi è Gabriella Martinelli? Cosa sappiamo di lei, della carriera e vita privata? Ecco cosa è venuto fuori e cosa è possibile raccontare su di lei.

Chi è Gabriella Martinelli? La prima cosa che si risponderebbe è: una delle due Nuove proposte di Sanremo 2020. D’accordo, ma quanto al resto?

Andiamo a scoprire qualcosa di più. Gabriele Martinelli, 34 anni, nata a Roma 19 febbraio 1986 e dunque del segno zodiacale dell’Acquario. Piuttosto attiva sui social, questo è il suo Account instagram:

Invece, Lula, è il soprannome dell’altra concorrente che risponde al nome di Lucrezia Di Fiandra. E’ più giovane della sua partner, infatti ha 25 anni essendo nata a Roma il 21 aprile 1995. Segno zodiacale: Toro.

Entrambe hanno un profilo promozionale sui social. E’ lì ch Gabriella Martinelli e Lula si autolanciano sul fronte social: https://www.instagram.com/gabriellamartinelliofficial/

Quanto alla vita privata, sappiamo che Gabriella è nata e cresciuta a Roma, ma di origini pugliesi. Ama la musica, e inizia a cantare e a scrivere canzoni da bambina.

Gabriella ha però una lunga gavetta alle spalle: ha lavorato e suonato in vari club, festival e teatri. Si è anche aggiudicata diversi premi: Targa Bigi Barbieri 2018, Premio L’Artista che non c’era 2018, Premio Botteghe d’Autore 2017 (Miglior Interpretazione); Premio Bindi 2015; Musicultura nel 2014.

Nel 2013 ha preso parte a The Voice of Italy nel team di Noemi. Nel 2015 pubblica l’album “Ricordati di essere felice”. E’ stata scelta come rappresentante della nuova musica d’autore Italiana in Perù nel 2019.

Vince Area Sanremo 2019, e partecipa al Festival di Sanremo 2020 nella sezione Nuove proposte in coppia con Lula con il brano “Il gigante d’acciaio”.