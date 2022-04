Gad Lerner: “Non diciamo ancora che 27 aprile è nuovo 5 maggio…Inter deve crederci”

(Adnkronos) –

“Non diciamo ancora che il 27 aprile è il nuovo 5 maggio… tra interisti ci intendiamo quando citiamo queste date nefaste, perchè dobbiamo provarci fino in fondo…La quantità di sfiga che si è condensata in questo 27 aprile è tale da lasciare immaginare che nelle prossime 4 giornate non possa ripetersi, nella stessa quantità. E’ nostro dovere sognare ancora. Già una volta quest’anno ci siamo dati per persi, a fine gennaio, e c’è stata una rigenerazione. Sul piano del gioco siamo superiori rispetto al Milan, abbiamo giocatori più bravi. Quest’anno il derby perso in quel modo e questa sconfitta ci riportano alla pazza Inter, ma se giochiamo come sappiamo siamo ancora in corsa”. Sono le parole di Gad Lerner, noto tifoso interista, all’Adnkronos, dopo la sconfitta dei nerazzurri di Inzaghi a Bologna con una papera del portiere.

“Social scatenati su Radu? Povero ragazzo, non è solo lui, ci sono anche i gol mangiati nel primo tempo, non ce la prendiamo con il singolo”, ha concluso il conduttore televisivo e saggista.