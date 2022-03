Gadget personalizzati per bambini: fai un regalo ai figli dei tuoi clienti

I gadget personalizzati non sono soltanto per adulti: sono destinati ai clienti e ai dipendenti aziendali, certo, ma possono essere regalati anche ai bambini. Un’ottima idea per fare un omaggio gradito ai più piccoli, e per promuovere un business con un’intelligente strategia di marketing.

Le t-shirt

Le t-shirt personalizzate sono perfette per i bimbi e per le bimbe. Questo capo di abbigliamento è un vero e proprio evergreen per ogni età: è comodo, versatile e confortevole, soprattutto se confezionato con materiali come il cotone e il poliestere.

I bambini corrono qui e lì, saltano e giocano all’aperto: è facile che i loro vestiti si sporchino o si strappino. È importante, dunque, ordinare magliette resistenti all’usura e alle macchie, al sudore e a tutti gli altri fattori di danno.

Una t-shirt personalizzata con il nome della tua azienda è un must per i figli dei tuoi utenti, e di coloro che lavorano con te. Ci sono tantissimi modelli, diversi per design, vestibilità, colori ecc.

I cappellini

Oltre alle t-shirt, sono consigliati anche i cappellini personalizzati come gadget per bambini. Questi accessori proteggono la testa dal sole, sono divertenti e simpatici.

Per i più giovani sono eccellenti i cappellini con visiera, sportivi e alla moda. Una valida alternativa sono quelli “da pescatore”, articoli senza tempo semplici da abbinare a molti look. Per personalizzare ancora di più il prodotto, puoi aggiungere particolari come la chiusura in velcro e/o la fascetta elastica.

Gli zainetti

Uno zainetto personalizzato è utile per ogni bambino: per la scuola, per i pomeriggi con gli amichetti, per le passeggiate con i genitori. I membri della tua community saranno felici di ricevere un simile regalo per i propri figli!

Ancora una volta hai varie soluzioni tra cui scegliere. Ci sono gli zainetti classici, con spallacci e cerniera, e quelli a sacca con cordoncini. Sulla superficie farai stampare il tuo logo, il nome dell’attività, magari un’immagine per decorare ulteriormente lo zainetto.

Gli zainetti si portano in strada, in viaggio, sui mezzi pubblici. Già per questo, quelli personalizzati contribuiscono tantissimo alla visibilità di un’impresa.

Le matite

I bambini, si sa, adorano disegnare. Un hobby costruttivo e divertente, che permette di esercitare abilità come la creatività e la precisione.

Se stai cercando dei gadget personalizzati per i figli di clienti e dipendenti, prendi in considerazione le matite colorate. Molto spesso, questi strumenti vengono forniti in pratiche confezioni che includono anche righelli, temperini e gomme per cancellare.

Il logo andrà ad arricchire la custodia, e può essere eventualmente abbinato ai contatti della tua azienda. Piccoli stratagemmi, che fanno la differenza quando si tratta di campagne di marketing.

Lo yo-yo

Ci sono dei giochi per bambini che non passano mai di moda: tra questi, una menzione speciale va agli yo-yo. In realtà un oggetto di questo tipo piace anche agli adulti, essendo un autentico antistress!

È possibile personalizzare uno yo-yo con vari elementi grafici: loghi, brevi frasi, slogan, nomi, disegnini stilizzati. Di solito questi articoli sono di plastica, e quindi sono molto leggeri e maneggevoli. Possono essere portati nei marsupi, negli zainetti, persino in tasca.

Una chicca sono gli yo-yo con luce a LED incorporata. Una vera coccola per i giovani destinatari del dono.

I peluche

Chi di noi, da bambino, non si è mai legato a un peluche? Gli animaletti morbidi diventano quasi come degli amici, dei punti di riferimento dell’infanzia: i più piccoli ci giocano, ci dormono insieme, spesso non se ne separano mai.

Per unire il fattore emozionale e affettivo a quello puramente promozionale, il peluche personalizzato è un’ottima scelta. Sono molto apprezzati gli orsacchiotti di peluche, così come i cagnolini e i gattini. Il più delle volte il giocattolo è vestito con una maglietta colorata, su cui è stampato il logo.

Non dimentichiamo i peluche a portachiavi. Tanti bambini amano applicarli allo zainetto per la scuola!

I puzzle

Il puzzle è un passatempo dal grande potere educativo: aiuta a sviluppare la capacità di concentrazione, la pazienza e la manualità. I puzzle sono consigliati a tutti i genitori che vogliono tenere impegnati i figli in modo costruttivo, e in base al numero di pezzi sono adatti a diverse fasce di età.

Tra i migliori gadget personalizzati per bimbi ci sono i puzzle. L’immagine finale può riprodurre un tema connesso alla tua azienda, o anche soltanto il logo se è abbastanza articolato. Il puzzle sarà poi appeso alla parete, un vero reminder dell’impresa che gestisci.