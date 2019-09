Gaeta, visitatori e protagonisti di un film

Un tour per scoprire e vivere “I luoghi del cinema a Gaeta”: questo l’evento quotidiano collaterale alla manifestazione VISIONI CORTE INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL che l’Associazione I Tesori dell’Arte organizzerà nei giorni della rassegna, dal 21 al 28 settembre, in alcuni tra i più famosi set della città medievale. Si tratta di un itinerario sperimentale di cineturismo che viene realizzato per la prima volta in questo territorio. Partendo dall’esperienza di chi ha fattivamente lavorato nelle produzioni cinematografiche e televisive degli ultimi anni, sarà sviluppato un percorso, della durata approssimativa di due ore, che vede come luogo di appuntamento Porta Carlo III: l’imbocco di Gaeta medievale permetterà di dare anche una visione geografica del territorio, quasi per raccordare le location di via Indipendenza, oppure del porto, o delle spiagge, con il quartiere S. Erasmo. Dalla porta borbonica, si proseguirà fino nel cuore della zona medievale, tra storie di cinema, informazioni, curiosità, aneddoti, cercando di rispondere alle curiosità richieste dai visitatori, ma soprattutto tentando di dare una panoramica sui mestieri del cinema, sul perché si sceglie un posto piuttosto che un altro, sulle possibilità di lavoro in questo settore. L’iniziativa è gratuita, ma si svolge a numero chiuso e quindi è obbligatoria la prenotazione.

Gaeta terra del cinema: dal 1935 ecco i film girati

Aldebaran – I due sergenti – Mizar (Sabotaggio in mare) – L’Alfiere – Ferdinando I Re di Napoli – Tutti a casa – Il tiranno di Siracusa – Arrivano i titani – Le quattro giornate di Napoli – I tre da Ashiya – Il colonnello Von Ryan – Borman – Un uomo a metà – Lo straniero – Diabolik – La pecora nera – Sissignore – Come, quando e perché – Il Corsaro Nero – La schiava io ce l’ho e tu no – Bluff – Storia di truffe e di imbroglioni – Squadra antifurto – Quanto è bello lu morire acciso – La dottoressa preferisce i marinai – Hercules – Windsurf, Il vento nelle mani – ‘O Re – Felipe ha gli occhi azzurri – La Ragnatela – Intrighi internazionali, Il pentito – Intrighi internazionali, Allarme batteriologico – JAG, Avvocati in divisa – Incantesimo 3 – Vite strozzate – Santo Stefano – Ama il tuo nemico – L’altra donna – Segreti di Stato – Peperoni ripieni e peschi in faccia – L’uomo della carità – Capri – Libertà – Saturno Contro – Lascia perdere Johnny! – SMS, Sotto mentite spoglie – Sangue pazzo – Caldo Criminale – Nauta – Diversamente Giovane – Pietro Mennea, La freccia del sud – Il professor Cenerentolo – Questi giorni – Uma – Mister Felicità – Capri revolution – L’Amica Geniale – Brave Ragazze – Croce e delizia – Compromessi sposi – The New Pope – Storia del nuovo cognome – Bloodmoon.

Le aree di azione dei Tesori dell’Arte

L’associazione I Tesori dell’Arte ha maturato ampia esperienza in: Location Manager – Location Contact: archivio location, ricerche specifiche, ospitalità, assistenza e facilitazioni logistiche a terra e a mare, contrattualistica, rapporti con le pubbliche amministrazioni, forze dell’ordine, enti di vigilanza, sicurezza privata, assistenza medica, permessi, OSP, supporto nelle conferenze di servizi, problem solving. Maestranze: runner, scenotecnici, attrezzisti, manovali (elettricisti, macchinisti props, facilities). Spazi tecnici: attrezzerie, capannoni, magazzini, garage, aree idonee per ricovero mezzi, carico acqua, scarico liquami, smaltimento rifiuti speciali. Figurazioni: banca dati generici (età scenica 6-90), figurazioni speciali, double, A.O.S.M., organizzazione casting specifici, supporto e promozione casting terzi; contrattualistica. 20 anni nelle produzioni cinematografiche e televisive L’associazione I Tesori dell’Arte vanta tra i suoi associati diversi professionisti che hanno maturato ben 20 anni di esperienza nel settore cinematografico e televisivo.

Prenotazione obbligatoria al numero 389.8256341 o alla mail produzione@tesoriarte.it

http://www.tesoriarte.it/ – https://www.visionicorte.it/

