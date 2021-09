Galatasaray-Lazio, orario e dove vederla in tv in chiaro

Sarri è una furia, più per le due giornate che gli ha comminato Chiffi che per la sconfitta con il Milan. Quella, ha detto, se l’aspettava. Un incidente di percorso che punta in alto. Ci vuole tempo, lo ha ribadito. Non è stato altrettanto calmo quando gli hanno chiesto dell’espulsione. Lì è esploso: ha parlato di punizione ingiusta e di ricorsi in arrivo.

Saprà spostare questa foga in campo? Lo scopriremo stasera, quando la Lazio, alle 18.45, affronterà in Turchia il Galatasaray per la prima partita del girone di Europa League. Un appuntamento importante per ritrovare confidenza con la vittoria. Sarri ha tappato le orecchie alle prime critiche, si è messo subito a lavoro per voltare pagina.

Queste le sue parole ieri sulla partita: “L’Europa League è una manifestazione bellissima. Il campionato ti dà idea della stagione che hai fatto, nelle coppe devi essere anche fortunato. Io ho vissuto una finale, ti dà delle sensazioni enormi. Con la Conference League è ancora più difficile, il nostro girone è di grande livello. Terim? Non ha trascorso un lungo periodo alla Fiorentina, ma ha avuto un impatto forte sulla viola. Questi grandi allenatori li ho studiati tutti. Poi vai avanti e non ti rendi conto cosa hai preso da uno e dall’altro”.

Contro il Galatasaray ha escluso un turnover massiccio, ma qualche cambio è atteso. Muriqi, intervenuto con il mister in conferenza, potrebbe partire dal primo. Per lui si tratta di un ritorno in Turchia dopo il primo anno in Serie A. La partita sarà visibile su Sport Uno, Sky Sport 252 e Dazn. L’incontro sarà trasmesso inoltre anche in chiaro su Tv8.