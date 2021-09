Galatasaray-Lazio, probabili formazioni e dove vederla in tv

Non era la vera Lazio quella vista a San Siro contro il Milan, se lo augurano tutti. Sarri in primis, il quale ha ribadito che ci vorrà tempo. Lo ripete da inizio anno, dal giorno della sua presentazione. Il suo calcio, molto diverso da quello professato dal suo predecessore Inzaghi, richiede tempo per essere assimilato, e non sarà una sconfitta a fargli cambiare idea. Almeno non nell’immediato.

Come si reagisce ad una sconfitta così netta? Tuffandosi nella prossima partita, che in questo caso vede la Lazio impegnata sul campo del Galatasaray, per la prima giornata del girone di Europa League. Vincere potrebbe aiutare a voltare subito pagina, la Lazio ne ha bisogno. Sarri sarà in panchina in Europa, poi fuori nelle prossime due di Serie A.

Il giudice sportivo gli ha comminato due giornate di squalifica per la lite con Saelemakers e per “espressioni blasfeme” proferite al termine della gara negli spogliatoi. La Lazio far ricorso per ridurre la squalifica ad una sola giornata. Nel frattempo l’allenatore biancoceleste studia la formazione da proporre in Turchia.

Cambia a centrocampo, dove Escalante prenderà il posto di Leiva, e cambia soprattutto in attacco. Ci sarà spazio per Muriqi, che prenderà il posto di Immobile, e per Zaccagni, per la prima volta titolare. Confermato Felipe Anderson. La partita in programma domani, giovedì 16 settembre, alle 19.45, sarà visibile su Sky, su Sky Sport al canale 252 del satellite, Sky Sport Uno, al 201.

Le probabili formazioni di Galatasaray-Lazio

GALATASARAY (4-1-4-1): Muslera; Boey, Luyindama, Nelsson, van Aanholt; Kutlu; Yilmaz, Morutan, Cicaldau, Akturkoglu; Digne. All. Terim.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Milinkovic, Escalante, Luis Alberto; Zaccagni, Muriqi, Felipe Anderson. All. Sarri.