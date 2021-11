Gambizzarono un uomo per un debito di droga: di chi si tratta

Gambizzarono un uomo per un debito di droga. Una vicenda che si è conclusa con due arresti a Fondi, nei confronti di un pluripregiudicato di 41 anni e un suo complice 52enne. I due soggetti sono ritenuti responsabili del ferimento a colpi d’arma da fuoco di un 50enne per costringerlo a saldare un debito di droga, nonché dei reati di detenzione e porto abusivo d’arma da fuoco, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

La vittima era stata destinataria di una trappola presso l’abitazione di uno dei due arrestati, che per ottenere una cifra di circa 1.000 euro lo sequestrarono e ferirono alle gambe. La persona che fece fuoco, lo scorso 30 ottobre era già stato tratto in arresto del Commissariato di Gaeta in quanto, pur dovendo rispettare l’obbligo di soggiorno a Fondi, lo disattendeva recandosi fuori dal predetto Comune e per questo veniva tradotto presso l’Istituto Penitenziario di Roma – Rebibbia.