Gamestop, calendario dell’Avvento del 23 dicembre: i giochi in promozione

Natale, tempo di feste e relax. Tempo anche di regali naturalmente, per gli altri e per sé stessi. Ogni motivo è valido per acquistare un videogioco, che sia per far felici amici o parenti o per godersi le festività in tranquillità e spensieratezza. E proprio in quest’ottica cade a pennello il consueto calendario dell’avvento di Gamestop.

Un regalo al giorno, niente cioccolata però, in questo caso si tratta naturalmente di videogiochi. Già, perché fino a Natale la nota catena di console e videogiochi propone diverse offerte, alcune anche molto vantaggiose. E anche oggi 23 dicembre il calendario dell’avvento di Gamestop si aggiorna con nuove promozioni.

Jingle Nerd, quante offerte

“Jingle Nerd”, è questo il nome dell’iniziativa di Gamestop che per tutto il mese di dicembre ha reso disponibili diversi titoli a prezzi scontati. Ovviamente la promozione è valida anche per oggi 23 dicembre, a due giorni da Natale. Tempo di regali, quindi se siete in cerca di sorprese da regalare buttate un occhio alle promozioni Gamestop.

Oggi 23 dicembre i giochi disponibili sono Darsksiders 3 per versione PC, PS4 e Xbox One, disponibile a 14.98 euro. Disponibile anche F1 2019 sempre per PC, PS4 e Xbox One a 29.98. Tra le promozioni anche l’ottimo Metro Exodus al prezzo vantaggioso di 14.98, GRID a 19,98 e Shenmue 3 a 29.98. Titoli importanti a prezzi vantaggiosi, se siete in cerca di un regalo questo è il momento giusto.