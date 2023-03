Gary Lineker, dopo la bufera torna in onda sulla Bbc

(Adnkronos) – Gary Lineker tornerà in onda questo fine settimana dopo un accordo raggiunto con la Bbc. Lineker e la direzione dell’emittente britannica hanno raggiunto un’intesa sul ritorno in onda del presentatore, dopo l’interruzione del fine settimana dei programmi di Bbc Sport.

Lineker, 62 anni, era stato sospeso per un tweetche paragonava il linguaggio utilizzato per lanciare una nuova politica del governo sui richiedenti asilo con la Germania degli anni ’30.

Il direttore generale Tim Davie ha affermato che “Gary è una parte preziosa della Bbc e so quanto la Bbc significhi per Gary, e non vedo l’ora che presenti la nostra copertura il prossimo fine settimana”.

In una dichiarazione, Davie ha annunciato anche che la Bbc lancerà una revisione indipendente delle sue linee guida sui social media, con un’attenzione particolare ai freelance come Lineker. Da parte sua, il giornalista ha affermato: “Sono contento che abbiamo trovato una via da seguire. Non vedo l’ora di tornare in onda”.

Il direttore generale della Bbc Tim Davie ha confermato che Lineker continuerà come conduttore di ‘Match Of The Day’, aggiungendo: “Tutti riconoscono che questo è stato un periodo difficile per lo staff, i contributori, i presentatori e, soprattutto, il nostro pubblico. Mi scuso per questo”.