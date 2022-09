Gas Italia, Cingolani: “Contratto a prezzi calmierati dopo elezioni”

(Adnkronos) – “Il contratto sul gas a prezzi calmierati arriverà dopo le elezioni, già la settimana prossima spero”. Così il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, a margine dei lavori del Youth4Climate a New York, risponde ai cronisti circa il decreto ministeriale sul gas a prezzi calmierati per le imprese gassivore. “Siamo all’87,87% di stoccaggi e ho già firmato la lettera per andare oltre il 90%. Se si riuscisse a raggiungere il 92-93%… Servirebbe per avere in inverno più flessibilità”.

Le forniture di gas dall’Algeria “certo che arrivano, hanno già smentito e chiarito tutto. Oggi arrivano 70 milioni di metri cubi di gas al giorno dall’Algeria, prima della crisi erano circa un terzo. Poi sembravano esserci problemi ma hanno chiarito, i numeri d’altronde sono questi, il resto chiacchiere”.

Sarà ancora ministro? “Io ho finito. Chiunque arriverà, avrà un plico con le cose da fare in continuità, poi farà come gli pare… Anche su Pnrr siamo perfetti, precisi come un orologio”.