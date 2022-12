Gas, la Meloni: “Il tetto al prezzo è una grande vittoria italiana, grazie anche al lavoro di Draghi”

Intercettata mentre usciva dal Museo Ebraico della Capitale, dove ha presenziato alla cerimonia di accensione della Chanukkià, chiamata dia media a commentare quanto raggiunto da Bruxelles sul tetto al prezzo del gas, la premier Giorgia Meloni ha affermato che “L’accordo raggiunto in Europa sul tetto al prezzo del gas è una grande vittoria italiana, costruita con molta pazienza e per la quale va ringraziato anche il precedente governo che l’ha istruita“.

Gas, Meloni: “Siamo riusciti a spuntarla in Europa, una battaglia che molti davano per spacciata”

Dunque non senza soddisfazione, il presidente del Consiglio ha riassunto “Siamo riusciti a spuntarla in Europa sul prezzo del gas, battaglia che molti davano per spacciata, e che abbiamo portato a casa. Sono molto soddisfatta. Devo ringraziare i ministri Pichetto, Fitto e Cingolani che ci ha lavorato prima. Ora si tratta di monitorare“.

Meloni: “Un viaggio in Israele? Non è ancora calendarizzato, ma ovviamente sarà uno dei prossimi viaggi che farò”

Quindi, vista la circostanza, qualcuno ha domandato alla premier se è previsto una visita in Israele, “non è ancora calendarizzato – ha replicato la Meloni – ma ovviamente sarà uno dei prossimi viaggi che farò, speriamo nei primi mesi del prossimo anno“.

Meloni sulle Regionali: “Nelle prossime ore avremo un nome, devo ringraziare per la disponibilità, tre nomi eccellenti”

Infine, inevitabile, anche un commento relativo alle imminenti Regionali, rispetto alle quali il centrodestra sta alacremente lavorando: “Per me in questa fase è molto importante la valorizzazione della condivisione nell’alleanza di centrodestra. E’ la ragione per la quale ho proposto una rosa di tre nomi, e stiamo finendo le interlocuzioni, spero che nelle prossime ore avremo un nome, ma devo a monte ringraziare queste tre personalità per aver dato la disponibilità, tre nomi eccellenti. In questa fase per me è importante condividere il nome con gli alleati“.

