Gas russo, Leyen: “Mosca potrebbe tagliare le forniture e dobbiamo prepararci sin da ora”

L’Europa si trova in questo momento al centro di una serie di problematiche che, senza una serie di rapidi e decisi interventi, non tarderanno a far si che lo spettro dell’inflazione si riveli. Un’eventualità terribile soprattutto per il nostro Paese, per l’ennesima volta in bilico sul precipizio ma, come stiamo vedendo in queste ultime settimane, in questo momento ‘sembrano essere molto più importanti’ i mal di pancia di Conte e Salvini, con tutto il caos che ne sta conseguendo. ‘Fortuna’ che Draghi proprio lunedì è volato ad Algeri per formalizzare un accordo che, almeno sul gas, in futuro non dovrebbe più rappresentare il problema che paventa invece di palesarsi per il prossimo inverno.

Gas russo, Leyen: “Mosca potrebbe tagliare le forniture e dobbiamo prepararci già per il prossimo inverno”

Oggi intanto a Bruxelles, la presidente della Commissione Ue ha tenuto un’apposita conferenza stampa, per presentare il piano di risparmio del gas in vista del prossimo inverno. Anche perché, è tornata ad ‘avvertire’ Ursula van der Leyen che, da parte della Russia (cosa in realtà, per motivi economici, in questo momento poco ipotizzabile), un taglio totale “delle forniture all’Ue è uno scenario probabile, al quale bisogna prepararsi, lavorando uniti, come si è fatto contro la pandemia di Covid-19”.

Gas russo, Leyen: “Dobbiamo affrontare la questione della sicurezza energetica a livello europeo: dobbiamo essere proattivi”

Come ha infatti spiegato la numero uno di Bruxelles, “Attualmente abbiamo undici Stati membri che hanno dichiarato lo stato di preallerta e uno Stato ha dichiarato lo stato di allerta, ma sappiamo che dobbiamo prepararci per altro. Dobbiamo affrontare la questione della sicurezza energetica a livello europeo: dobbiamo essere proattivi e prepararci per una potenziale totale interruzione delle forniture di gas dalla Russia. E’ uno scenario probabile. Sappiamo che la Russia sta tentando in modo calcolato di metterci pressione riducendo la fornitura di gas, quindi è uno scenario probabile un taglio completo del gas russo, che colpirebbe l’intera Ue“.

Gas russo, Leyen: “C’è molto in gioco: il benessere dei nostri cittadini, i posti di lavoro, la nostra economia”

Del resto è inevitabile che “Una crisi del gas nel mercato unico – ha proseguito – colpirà ogni singolo Paese membro dell’Ue. Abbiamo imparato la lezione della pandemia: sappiamo che in tempi di crisi la frammentazione è il nostro peggior nemico e che, se agiamo uniti, possiamo affrontare qualsiasi tipo di crisi. Siamo molto più forti della mera somma dei 27 Paesi. Sappiamo che c’è molto in gioco: il benessere dei nostri cittadini, i posti di lavoro, la nostra economia”. Dunque, ha poi concluso, “Se agiamo insieme, possiamo superare le difficoltà“.

