(Adnkronos) – Boškoski (Gemelli), Con uscita studio Merit Fda statunitense riconosce l’efficacia di questa procedura mininvasiva su obesità di primo e secondo grado su persone in attesa di trapianto, over 65 con comorbidità, pazienti con tumori per migliorare la terapia, e nelle donne in età fertile che non riescono a rimanere in cinta a causa dell’obesità