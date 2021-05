Gattuso saluta il Napoli: la Lazio ci pensa

Si chiude ufficialmente l’avventura di Gennaro Gattuso sulla panchina del Napoli. L’addio ha il sapore amaro dell’obiettivo mancato d’un soffio. Questione di centimetri e di un gol. Quello che non è arrivato contro il Verona, e che è costato agli azzurri il quarto posto, conquistato da Milan e Juventus.

Voleva chiudere con un piazzamento Champions Gattuso, se ne andrà con la consapevolezza di aver dato tutto. Dopo il saluto di De Laurentiis arrivato subito dopo l’ultima gara con il Verona, oggi ha salutato anche l’allenatore con una lunga lettera aperta: “Allenare il Napoli è stato bellissimo: un anno e mezzo intenso e prezioso, un’esperienza che porterò a lungo nel cuore. Ringrazio i giocatori, lo staff della società, tutti i dipendenti, il presidente De Laurentiis che mi ha dato questa opportunità. Ho conosciuto una città magnifica, dove ho vissuto benissimo con la mia famiglia, e tifosi straordinari, nonostante la pandemia ci abbia tenuto lontano dall’atmosfera unica dello stadio intitolato a Diego Maradona.

Ma nei giorni della vittoria in Coppa Italia e in tanti altri momenti ho sentito forte l’affetto unico dei napoletani verso la loro squadra. Affetto che, insieme al mio staff, mi sono sforzato di ricambiare, lavorando ogni giorno con la massima dedizione e professionalità. Adesso le nostre strade si separano, però non dimenticherò mai questi mesi emozionanti. Auguro al Napoli e a Napoli altri successi”, conclude il messaggio.

Quale sarà ora il futuro di Gattuso? Molte squadre si sono fatte avanti, compresa la Lazio. Che, nelle prossime ore, capirà se il matrimonio con Inzaghi continuerà ancora. Difficile pensarlo dopo le ultime dichiarazioni dell’allenatore biancoceleste. Il cui futuro è legato a doppio filo con quello di Gattuso. Se Inzaghi andrà via Lotito vede in Gattuso la persona giusta per sostituirlo. Questa settimana sarà decisiva per la panchina della Lazio.