Gazzetta Diplomatica, il premio ai migliori ambasciatori del 2024

Va ex aequo agli ambasciatori della Repubblica di Argentina e della Repubblica di Romania il premio della Gazzetta Diplomatica

La Protomoteca del Campidoglio ha ospitato la seconda edizione del Premio.

Gabriela Dancau, ambasciatrice in Italia dal 2022 è stata premiata per avere consolidato le relazioni diplomatiche dei due Paesi. L’ambasciatrice ha dichiarato a TeleAmbiente: “Sono molto onorata di ricevere questo premio in onore del grande ambasciatore Giovanni Jannuzzi, proprio in Campidoglio, un posto molto importante per la Romania. la diplomazia che svolgiamo in Italia non è solamente un lavoro ma una cosa di cuore che facciamo in un Paese con il quale abbiamo dei rapporti privilegiati“.

L’ambasciatore Marcelo Martin Giusto, è arrivato da pochi mesi da Istanbul e nel suo discorso di accettazione ha ricordato l’esperienza fatta in Italia come responsabile della costruzione del Padiglione dell’Argentina per l’Expo di Milano del 2015. L’ambasciatore ha dichiarato a TeleAmbiente: “Senza dubbio è un premio personale ma è anche un premio ad un gruppo, ci sono molte persone che lavorano in ambasciata e partecipano, è importante che ciò si noti. Sono molto contento, ci sono ancora tante cose da fare, tutto ciò che dia la possibilità a più persone in Italia di interessarsi al mio Paese e scoprirlo. Sono molto onorato.”

