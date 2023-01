Gb, decine di profughi minorenni rapiti da hotel gestito da ministero Interni

(Adnkronos) – Decine di profughi minorenni sono stati rapiti da trafficanti da un albergo di Brighton gestito dal ministero degli Interni britannico. A denunciarlo l’Observer sottolineando che altri sequestri simili sarebbero già avvenuti in passato sulla costa meridionale. I ragazzini sarebbero stati catturati nella strada dell’albergo dove sono poi stati caricati su auto, hanno spiegato fonti della società Mitie che opera per il ministero degli Interni e attivisti per la protezione dei bambino.

Dall’albergo Sussex sono passati 600 minori non accompagnati negli ultimi 18 mesi, 138 di loro sono scomparsi. Di più della metà di loro, 79, non si hanno più notizie. Secondo una delle fonti, il dieci per cento degli ospiti di un’altra struttura di Hythe, nel Kent, scompaiono ogni settimana.