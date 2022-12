Gb, incubo streptococco: 9 bambini morti per l’infezione

(Adnkronos) – Incubo streptococco in Gran Bretagna, dove nove bambini hanno perso la vita dopo aver contratto l’infezione in una forma particolarmente aggressiva. L’ultima vittima è un alunno della scuola elementare Black Mountain Primary School a Belfast, nell’Irlanda del Nord. La diffusione del batterio ha portato oggi il ministro delle scuole Nick Gibb a dichiarare a Sky News che potrebbero essere somministrati antibiotici ai bambini affetti da streptococco A per fermare l’infezione.

Colin Brown, vicedirettore dell’Agenzia per la salute e la sicurezza del Regno Unito (Ukhsa), ha dichiarato a Sky News che esistono “da tempo linee guida” che consentono ai team di protezione sanitaria di valutare la situazione nelle scuole e negli asili per prendere in considerazione la profilassi antibiotica per “un gruppo di bambini in determinate classi o nell’intero plesso”.