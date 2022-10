Gb, Rishi Sunak è il nuovo premier. Anche l’uscente Liz Truss ha garantito il suo appoggio

Annunciando che Penny Mordaunt si è ritirato, poco fa Graham Brady, presidente del comitato 1922, prendendo atto che è la sola nomination valida, Rishi Sunak sarà il nuovo premier britannico: “Sunak è quindi eletto leader del partito conservatore“.

Gb, Sunak è il nuovo premier, la Truss ha garantito il suo appoggio. Tra poco il suo primo discorso a porte chiuse

Quindi è stato fatto sapere che più tardi il nuovo inquilino di Downing Street esordirà con un discorso a porte chiuse. Dal canto suo la premier uscente, Liz Truss, ha fatto sapere che appoggerà senza indugi pienamente il nuovo primo ministro.

Gb, Sunak è il nuovo premier, Mordaunt: “Decisione è storica che, ancora una volta, mostra la diversità e il talento del nostro partito”

Come dicevamo, Mordaunt – come ‘costretto dai numeri’ al ritiro – ha annunciato l’abbandono della spugna dichiarando “il mio pieno sostegno a Rishi. Abbiamo scelto il nostro prossimo primo ministro, questa decisione è storica ed, ancora una volta, mostra la diversità e il talento del nostro partito“, affermazioni che in qualche modo valorizzano il grande senso di responsabilità che accompagna questa vicenda politica: “è una situazione senza precedenti e nonostante i tempi ristretti per la corsa per la leadership è chiaro che i colleghi sentano la necessità di una certezza“.

Gb, Sunak è il nuovo premier, Mordaunt: “Abbiamo preso questa decisione in buona fede e per il bene del Paese”

L’esponente tories, che in realtà ha ottenuto soltanto il 90% delle preferenze – mancando quindi le minimo 100 previste per accettare la candidatura da parte del Comitato 1922 – ha quindi concluso spiegando che “Abbiamo preso questa decisione in buona fede e per il bene del Paese“, ha concluso riferendosi alla decisione di ritirare la sua candidatura, ringraziando chi “da tutto il partito mi ha dato il suo sostegno, e promettendo di impegnarsi di lavorare per l’unità del partito ed il bene della nazione“.

Max