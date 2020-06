Gemma e Sirius a Temptation Island? Arriva la smentita

E’ stata la coppia più chiacchierata della televisione durante la quarantena, complice il loro avvicinamento quando tutto il resto era fermo. Stiamo parlando di Gemma Galgani e Sirius. I due si sono conosciuto dopo che il giovane corteggiatore ha scelto di fare la corte alla dama, prima attraverso un nickname, poi presentandosi in studio.

Nicola ha 26 anni, Gemma 40 in più. Motivo per cui la loro frequentazione ha fatto tanto scalpore. I due, intanto, sono stati tra gli indiziati come coppia partecipante al Temptation Island 2020, che prenderà il via tra poche settimane. Un’edizione inedita, che vedrà la partecipazione di coppie vip e non nella stessa isola.

Gemma e Sirius, niente Temptation Island

Per tutti i fan che speravano nella partecipazione di Gemma e Sirius nel programma condotto da Filippo Bisceglie c’è una brutta notizia. A pronunciarla lo stesso conduttore, che in un’intervista concessa a Fanpage ha parlato della possibile partecipazione dei due: “A Temptation Island partecipano le coppie, non mi pare che Gemma e Sirius lo siano”.

I due, infatti, nonostante la frequentazione durante Uomini e Donne non sono mai diventati una coppia, almeno ufficialmente. E benché una loro partecipazione avrebbe di certo innalzato il livello di curiosità intorno alla produzione è da escludere che saranno protagonisti del prossimo Temptation Island, al quale parteciperanno invece Antonella Elia e Manila Nazzaro, in attesa di capire quali saranno le altre coppie.