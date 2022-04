Gemma Galgani lascia Uomini e Donne? Arriva l’indiscrezione

Gemma Galgani lascia Uomini e Donne? La voce è ciclica, ogni tanto torna fuori. Questa volta lo fa con convinzione. A lanciare l’indiscrezione è il settimanale Nuovo Tv, secondo il quale la decana del programma di Maria De Filippi avrebbe confidato di voler lasciare il dating show. Al momento non ci sono conferme in tal senso.

A renderlo noto è una fonte citata da Nuovo Tv, secondo la quale, addirittura, sarebbe stata già scelta ‘la sostituta’ di Gemma, ossia la dama che prenderà il suo posto anche a livello di presenza davanti alle telecamere. La fonte che svelato la volontà di Gemma, non ha reso noto il motivo per cui la dama avrebbe preso questa decisione.

Fatto sta che, secondo Nuovo Tv, Galgani, dopo anni negli studi Mediaset, a 72 anni, potrebbe decidere di dire basta. C’è da chiarire però che non è la prima volta che filtra una notizia del genere, e ogni volta Gemma è rimasta ben salda al suo posto, anche in cima alle preferenze del pubblico del programma di Canale 5.

Secondo Nuovo Tv, inoltre, sarebbe Ida Platano a prendere il posto di Gemma. La fonte citata dal settimanale ha avvertito l’esperta dama: “Gemma deve stare attenta. Credo non abbia capito che la rivale peggiore è proprio la sua amica. È evidente a tutti: Ida Platano mette in scena gli stessi teatrini di Gemma, tra lacrime e sospiri, perché mira al suo posto. Del resto la Galgani ha 72 anni, non rimarrà in tv per sempre”.