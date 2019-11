Gemma via da Uomini e Donne, il motivo. E Costanzo si schiera con lei: “Non fatelo”

Uomini e Donne potrebbero presto fare a meno dei uno dei suoi volti noti. Gemma Galgani, infatti, potrebbe lasciare il programma condotto da Maria De Filippi. Il motivo? La prolungata presenza della donna, tra poco 70enne, all’interno dello show.

Gemma non trova infatti un compagno ormai da molti anni, motivo per cui la redazione starebbe pensando di sostituirla per dare più spazio ad altri personaggi. Per dare manforte alla stessa Gemma, però, è intervenuto uno dei pezzi da novanta della televisione italiana. Maurizio Costanzo.

“Perchè mandare via un personaggio che funziona?”

Lo storico conduttore e autore televisivo, marito di Maria de Filippi, intervenuto al settimanale Nuovo, ha detto la sua sulla questione: “Perché mandare via un personaggio che in un programma funziona? Gemma Galgani ormai è un volto storico della trasmissione e i suoi battibecchi con Tina Cipollari appassionano milioni di telespettatori”.

“Certo, non può piacere a tutti ed è anche probabile che vederla continuamente in televisione possa aver stufato qualche telespettatore. Ma i più continuano a fare il tifo per lei e anche su internet è una delle protagoniste più seguite, apprezzate e criticate”, ha concluso Costanzo.