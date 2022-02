Generali, Andrea Sironi candidato presidente nella lista del cda

(Adnkronos) – E’ Andrea Sironi il candidato presidente di Generali per la lista del consiglio di amministrazione uscente per il rinnovo del board. Sironi, 57 anni, è stato cooptato oggi dal consiglio come amministratore indipendente assieme a Alessia Falsarone e Luisa Torchia. Professore e rettore universitario, Sironi è uno dei principali esperti internazionali di governance e risk management. Attualmente presidente di Borsa Italiana e componente indipendente del cda di Intesa Sanpaolo, vanta esperienze nei consigli di alcune fra le maggiori società finanziarie quotate. In precedenza ha fatto parte dei consigli di Unicredit, Cassa Depositi e Prestiti, London Stock Exchange Group. E’ attualmente vice presidente e docente nel dipartimento di Finanza dell’Università Bocconi di Milano ed è presidente della Fondazione Airc per la ricerca sul cancro.

“Sono particolarmente lieto che il professor Sironi abbia accettato la candidatura a presidente del prossimo consiglio. Ho grande fiducia che grazie al suo percorso accademico e alle sue esperienze nei consigli di alcune delle più prestigiose istituzioni finanziarie europee contribuirà al successo di Generali nell’interesse di tutti gli stakeholder”, ha detto Gabriele Galateri di Genola, presidente di Assicurazioni Generali.