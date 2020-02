Genoa-Lazio, probabili formazioni: Correa in vantaggio su Caicedo

Il sogno continua, ora la Lazio non può più nascondersi. La squadra biancoceleste ha dato una spallata anche all’Inter nella ricorsa al primo posto, che sta allungando un sogno ritenuto utopia fino a poche settimane fa. La squadra di Inzaghi non vuole più svegliarsi, continua a correre. E a vincere. Ci proverà anche contro il Genoa nella gara di oggi all’ora di pranzo.

La squadra di Nicola è in piena lotta per la retrocessine, cercherà in tutti modi di conquistare punti davanti ai propri tifosi. Una gara dai molteplici risvolti che potrebbe influire sulle sorti del campionato in un senso o nell’altro. Salvezza e primo posto in un incrocio che vedrà protagoniste Genoa e Lazio.

I dubbi di Inzaghi

Inzaghi avrà tutta la squadra a disposizione per cercare di sbancare il campo del Genoa, storicamente ostico per i biancocelesti. Il tecnico laziale ritrova anche gli acciaccati, Correa su tutti, non al meglio nelle ultime settimane a causa di un infortunio che lo ha tenuto fuori per un po’. L’argentino è in ballottaggio con Caicedo, altro attaccante che sta facendo benissimo.

Il Tucu sembra leggermente favorito nel ballottaggio offensivo per spalleggiare Immobile. Altra novità dovrebbe riguardare le corsie esterne, con Lazzari pronto a riprendersi il posto da titolare dopo il turno in panchina nella gara con l’Inter a favore di Marusic. Conferma invece per Jony, pronto a riprendersi la fascia sinistra.