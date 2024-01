(Adnkronos) – Il Genoa si impone 2-1 in rimonta sul Lecce nella gara valida per la 22esima giornata di Serie A. La squadra di Gilardino dopo aver subito al 31′ il gol del giallorosso Nikola Krstovic ha ribaltato il risultato nella ripresa con i gol al 70′ di Mateo Retegui e al 76′ di Caleb Ekuban. I rossoblu salgono così a 28 punti in 11esima posizione, mentre la squadra di D’Aversa resta ferma a 21.