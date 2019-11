Genoa, motta: “Criscito non è ancora in condizione”

Una vittoria all’esordio, poi due sconfitte. Il Genoa di Motta ha bisogno di punti nonostante le buone prestazioni. Il prossimo appuntamento è contro il Napoli, una squadra in difficoltà ma vogliosa di riprendersi in fretta. Thiago Motta in vista della sfida con la squadra di Ancelotti ha analizzato il match in conferenza stampa: “Il momento giusto per affrontare il Napoli? Dire che sia il momento giusto è difficile. Ancelotti è una persona fantastica, gli auguro sempre il meglio. Per quello che vedo da fuori, ed è un’opinione mia, vedo un Napoli compatto. Mi aspetto una squadra che in campo darà tutto per prima cosa per sé stessi perchè sono giocatori di alto livello che stanno attraversando un momento non felice e poi per l’allenatore”.

“Fossi stato in Schone avrei ringraziato i compagni”

Motta ha poi analizzato la situazione dei singoli, partendo da Biraschi: “Non c’è niente di particolare. Biraschi è un giocatore della rosa che in allenamento sta facendo bene. Poi nel calcio un allenatore deve fare delle scelte. Ha le stesse possibilità degli altri, sono contento del suo lavoro. La squadra non ha nessun problema. Abbiamo giocatori giovani ma anche di esperienza come Zapata e Pandev”.

Su Schone: “Se fossi stato al posto di Schone avrei ringraziato i compagni. Come ho detto, Schone alza il suo livello di gioco quando la squadra alza il livello del gioco. È il suo caso ma anche quello di Pinamonti, che ha fatto un lavoro straordinario”.

Infine Criscito: “Io non metterò mai un giocatore che non è in condizione. Non conviene a lui né alla squadra. Criscito è il primo che vuole scendere in campo perchè vuole aiutare la squadra. Non metterò mai a rischio la condizione del giocatore perché per scendere in campo devi essere al 100% anche solo per 20 minuti”.