Genoa, Motta: “Il modulo? Conta l’idea”

Conta l’idea, non il modulo. Thiago Motta si è presentato in conferenza stampa, lo ha fatto con decisione, senza scadere nel sensazionalismo di un modulo che aveva annunciato a mo’ di provocazione. L’ex centrocampista del Genoa è diventato il nuovo allenatore del grifone e domani farà il suo esordio al Ferraris: “Per me i numeri non sono così importanti”, ha ribadito Motta in conferenza stampa.

Motta: “Ho grandi aspettative”

Thiago Motta presenta poi la prossima gara di campionato: “Sono convinto che domani faremo una grande partita. Mi aspetto una partita difficile, entrambe vogliono vincere. Dal primo all’ultimo minuto il Genoa dimostrerà di essere squadra. È una gara importante, possiamo fare bene. Sensazioni? Mi sento meglio, ho iniziato a conoscere i calciatori e sono contento. Ho buonissime sensazioni. In allenamento ho visto che i giocatori si sono impegnati, la disponibilità è stata enorme”.

Sulla squadra: “Possiamo insegnare qualsiasi cosa ai giocatori, ma conta ciò che hanno in testa. Loro devono imparare a lottare fino alla fine, dimostrando sempre di voler fare una grande prestazione. Per me questa è la cosa più importante”, ha concluso Thiago Motta.