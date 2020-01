Genoa, trattativa per Quinter del River: i dettagli

Quintero torna il Italia? Possibile, merito del Genoa. Chi se lo dimentica quel talento passato anche per il Pescara. Tecnica, classe, qualità. Anche incostanza purtroppo, altrimenti chissà dove sarebbe potuto arrivare. Eppure Quintero è risultato decisivo nel Superclasico di un anno fa, quando con un sinistro da leggenda ha regalato l’ambito match al River.

Proprio al River sta provando a strapparlo il Genoa, intenzionato riportare il colombiano in Italia dopo la breve esperienza a Pescara, dove aveva già fatto vedere sprazzi del suo talento. Ancora mai esploso completamente, ma comunque in grado di incantare. Giocate da urlo per un talento per cui vale rischiare un investimento importante.

River, richiesta alta

Il Genoa sta provando a riportare Quintero in Serie A, ma la trattativa appare comunque in salita. Il River infatti spara alto, perché Gallardo, l’allenatore del club argentino, ha espressamente richiesto di evitare cessioni importanti.

Il colombiano ha una clausola rescissoria di 30 milioni, tanti per il Genoa, che proverà comunque ad abbassare le preteste del club argentino, che non si priverà facilmente di Quintero, che in Argentina ha fatto vedere grandi cose. Quelle che il Genoa correrebbe rivedere in Serie A, con la maglia rossoblù.