Genova, donna morsa a un braccio da un cinghiale in spiaggia

(Adnkronos) – Una donna è stata morsa da un cinghiale sulla spiaggia di Sturla, Genova. E’ lei stessa a raccontarlo sul suo profilo Facebook e la storia è stata ripresa poi da diversi quotidiani tra i quali ‘Il Secolo XIX’. “A proposito dell”Emergenza Cinghiali volevo segnalare il ‘grave’ incidente di cui sono stata vittima venerdì alle 19.45 presso la Spiaggia di Sturla in Via del Tritone – racconta Rossana Padoan Falcone – Sono stata morsa al braccio destro da un cinghiale, conseguenze al momento antibiotico tre volte al giorno richiamo antitetanica e profilassi antirabbica per la quale sono previste tre somministrazioni”.

“La gravità è data dal fatto che sono stata attaccata da un cinghiale di media-grossa taglia solo, senza prole al seguito, e io non avevo fatto nulla per infastidirlo quando mi sono accorta della sua presenza vicino a me sono rimasta immobile come una statua sperando che mi superasse – continua il racconto – e invece così non è stato mi ha morso il braccio. Ci troviamo in una situazione di emergenza di sicurezza pubblica”.

“La spiaggia dove mi trovavo è una spiaggia notoriamente frequentata da famiglie con bambini, passeggini ed è attrezzata per i disabili. A mio avviso ritengo che il Comune dovrebbe vietare l’accesso alle spiagge di Sturla e Vernazzola, fino a quando sarà presente tale emergenza o perlomeno avvisare la cittadinanza del pericolo con apposita cartellonistica affissa nelle suddette spiagge”, conclude la donna.