Un turista americano è morto precipitando dalla terrazza di un hotel a Paraggi, a Santa Margherita Ligure in provincia di Genova. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Da una prima ricostruzione l’uomo era rimasto bloccato su un terrazzino dell’albergo insieme alla moglie: non riuscendo a contattare il personale, ha pensato di calarsi a terra ma è scivolato ed è caduto per circa tre metri. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare, è deceduto sul colpo.