Genzano, perde la vita 79enne investita da fattorino

Si è spenta nella notte al Policlinico Umberto Primo la donna di 79 anni investita dal furgone del fattorino espresso venerdì in tarda mattinata a Genzano in via Molise. Le lesioni sono state fatali per la donna. La signora Antonietta Massimi lascia il marito e due figli, un uomo e una donna. L’uomo alla guida del mezzo, 30enne di origini nord-africane, è indagato per omicidio stradale come atto dovuto. Per i rilievi e le indagini erano intervenuti i carabinieri di Genzano e la polizia locale per regolare viabilità e aprire campo sportivo per fare entrare ambulanza per raggiungere elisoccorso del 118.