Genzano, trovato morto 52enne

Un uomo di 52 anni è stato trovato morto nella tarda serata in un container in via Terracini, in una zona molto popolata del centro di Genzano. La vittima è Costel Mihai detto “Catalin” già conosciuto alle forze dell’ordine, cittadino rumeno.

Sul suo corpo sono stati rinvenuti aveva alcuni colpi sferrati con inaudita violenza con un oggetto contundente alla testa, forse una accetta.

Si ipotizza una lite finita male tra persone su di giri per i fumi dell’alcol: sul posto vivono diversi soggetti stranieri in giacigli di fortuna, come container, camper e baracche. È caccia a un paio di connazionali che si sarebbero allontanati e non sono rientrati in serata, uno potrebbe essere l’assassino, che lo potrebbe aver colpito dopo una lite finita a colpi di accetta per futili motivi.