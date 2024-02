Geolier: “Cori contro Angelina Mango? No, contro la Juve” – Video

(Adnkronos) – “Basta odio, Angelina ha vinto il Festival di Sanremo con merito. Noi artisti ci vogliamo bene”. E’ il messaggio che Geolier, secondo a Sanremo 2024 alle spalle di Angelina Mango, lancia dal proprio profilo Instagram. Il rapper napoletano coglie l’occasione per chiarire che non condivide il contenuto di video in cui, nell’omaggio che gli ha riservato ieri la gente di Secondigliano, ci sarebbero cori contro Angelina Mango. “Il coro era ‘chi non salta juventino è’ e io sono napoletano, non juventino…”, dice.