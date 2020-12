George Clooney, ricovero d’urgenza per pancreatite: ora è a casa

Forti dolori allo stomaco dovuti ad una pancreatite hanno costretto George Clooney ad un ricovero d’urgenza in ospedale. L’attore americano ora sta meglio ed è a casa. Aveva da poco iniziato a girare il film ‘The midnight sky”, di cui è regista e protagonista, quando ha iniziato ad accusare forti dolori.

La pancreatite è stata forse causata dalla repentina perdita dei pesi di George Clooney, che per motivi di copione è dovuto dimagrire in fretta. “Forse ho cercato di perdere peso troppo velocemente e non mi sono preso abbastanza cura di me stesso”, ha detto l’attore al Mirror.