George Floyd, murales a Roma

Lo street artist Harry Greb ha ritratto George Floyd nei panni della Statua della Libertà di New York mentre solleva un cartello con scritto “Justice for George Floyd” (Giustizia per Floyd). Il murales è stato fatto a Roma, simbolicamente in via Stati Uniti d’America.

Minneapolis, chi era George Floyd

George Floyd è il 46enne afroamericano morto durante un fermo della polizia lunedì 25 maggio. In un video che ha fatto il giro del web si vede un agente schiacciare il collo di Floyd, bloccato a terra, per più di otto minuti. Da tre giorni Minneapolis, città del Minnesota, è teatro di proteste. Ieri sera i manifestanti più facinorosi hanno dato alle fiamme il terzo distretto di polizia locale, il commissariato di appartenenza dei quattro agenti coinvolti (ormai ex, sono stati licenziati).

Nei giorni scorsi Harry Greb aveva decorato il muro esterno dell’Istituto di virologia Spallanzani.

Mario Bonito