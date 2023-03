Georgia, migliaia in piazza contro legge agenti stranieri: lacrimogeni contro folla – Video

(Adnkronos) – Migliaia di persone si sono radunate nella notte davanti al Parlamento di Tiblisi, capitale della Georgia, per protestare contro il primo sostegno da parte dei deputati al progetto di legge di stampo russo sostenuto dal partito al potere Sogno Georgiano. Il disegno di legge prevede l’introduzione di un registro delle organizzazioni considerata come ‘agente di influenza straniera’. I manifestanti hanno intonato l’inno nazionale della Georgia e sventolato bandiere dell’Unione europea e quella georgiana, mentre gli agenti della sicurezza hanno lanciato gas lacrimogeni, sparato con i cannoni ad acqua e usato lo spray al peperoncino per disperdere la folla come si vede in alcuni video diffusi da Mash. Secondo i critici, la nuova legge limita la libertà di stampa e sopprime la società civile.