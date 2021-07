Germania, esplosione in un inceneritore a Leverkusen: feriti e 5 dispersi

Cinque lavoratori sono dispersi e diversi altri sono rimasti feriti, alcuni dei quali in modo grave, in un’esplosione in un parco industriale per aziende chimiche di Leverkusen, nell’ovest della Germania. Lo ha reso noto la società che gestisce l’impianto Currenta, precisando che la causa dell’esplosione, avvenuta in un inceneritore di rifiuti nella zona di Buerrig, non è ancora nota.

L’ufficio federale per la protezione civile ha classificato l’esplosione come “una minaccia estrema” e ha esortato la popolazione della città del Nord Reno Westfalia a non lasciare le proprie case e a tenere le finestre chiuse.

L’incidente è avvenuto nel Chempark di Leverkusen, ad una ventina di chilometri a nord di Colonia, sede anche della Bayer.