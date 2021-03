Gero Natale Uomini e Donne: età e lavoro del cavaliere del Trono Over

All’anagrafe è Calogero Natale, ma tutti, o quasi, lo conoscono come Gero Natale. E’ uno dei nuovi cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne. Ha 36 anni ed è di Agrigento, di lui non si ancora molto, visto che è arrivato da poco, però ha già attirato le attenzioni di molte dame, rimaste affascinate dal giovane cavaliere.

Gero ha lavorato per anni come bartender nei locali gestiti dalla famiglia, ma le attuali restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria hanno messo in ginocchio gran parte delle attività di ristorazione. Anche per questo il cavaliere ha deciso di mettersi alla prova scendendo le scale del dating show condotto da Maria de Filippi.

Sul suo profilo Instagram pubblica scatti della sua vita quotidiani, fatta di sorrisi e gite al mare, anche in barca. Non ha ancora svelato molto di sé, anche durante la presentazione. Forse fenato dall’imbarazzo iniziale è riuscito solo a dire il nome e la provenienza. Solo alcune domande di Tina e Gianni sono servite a farlo sbottonare un po’.

Ha rivelato di avere avuto diverse relazioni passate, ma non c’è altro sul suo conto. Per lui scendono nuove corteggiatrici: ha fatto breccia nell’interesse delle donne che seguono la trasmissione, anche da casa.