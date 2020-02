Gervinho titolare col Sassuolo e pace fatta col Parma: buone notizie per il fantacalcio

Forse corre talmente forte che ribalta le prospettive nel giro di pochissimi giorni. Perché Gervinho fino a poche ore fa sembrava un separato in casa, e per casa si intende Parma. Qualche giorno più addietro, invece, sembrava addirittura un ex giocatore del Parma, perché il suo trasferimento in Quatar era cosa fatta.

Niente di tutto questo, dopo qualche allenamento differenziato imposto dalla società per far capire al giocatore chi comanda, tutto si è sistemato per il meglio. Gervinho, infatti, è stato convocato per la gara con il Sassuolo e parte addirittura titolare.

Gervinho al fantacalcio, cosa fare ora?

Tutto nel giro di un paio di settimane: partente sicuro, separato in casa, reintegrato e ora titolare. Gervinho e il Parma hanno fatto pace e ora alimentano il dubbio di chi lo possiede al fantacalcio. Pochi probabilmente, perché la maggior parte se ne sarà liberata approfittando del mercato di riparazione e la cessione che sembrava inevitabile.

Per i pochi coraggiosi che hanno deciso di tenerlo in rosa o addirittura comprarlo da svincolato c’è quindi una buona notizia. Hanno vinto loro. Già, perché il giocatore è tornato a tutti gli effetti ad essere un giocatore del Parma abile e arruolabile ed è carico per tornare anche al gol.