GF VIP 2020, Elisa De Panicis: Denver è fidanzato ma mi voleva con lui. Cosa succede

Manovre, dichiarazioni, strategie, polemiche e frasi pungenti: il Grande Fratello Vip è anche tutto questo o, secondo alcuni, soprattutto questo. Il clamore, i contrasti, le liti e le disavventure e le incomprensioni dentro la casa sono il sale, in fondo, di ogni reality Show e non c’è un programma più profondamente esaustivo in tal senso del Grande Fratello. Che, come sempre, nella versione Vip accende ancor più l’attenzione del pubblico, voglioso di scoprire le dinamiche comportamentali dei personaggi famosi alle prese con le disavventure della quotidianità.

E’ in questo novero che si incastrano le ultime dichiarazioni di Elisa De Panicis riferite a un altro concorrente, Denver. Che cosa ha detto? Semplice: “Denver è fidanzato ma mi voleva con lui in albergo”.

GF VIP 2020, Elisa De Panicis: Denver è fidanzato ma mi voleva con lui. E spunta Theo Hernandez del Milan

Andrea Denver di contro ha negato di essere attratto da Elisa De Panicis, con la quale avrebbe avuto una storia fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip. “Sono fidanzato” ha detto lui e l’influencer allora non ha resistito. Cosa ha detto?

“La tratti bene la tua fidanzata visto che mi hai chiesto di seguirti in albergo a Milano oppure di potermi raggiungere nel mio”, ha tuonato Elisa che, invece, secondo rumors di gossip, sarebbe legata a Theo Hernandez del Milan.

Le parole dure e pesanti di Elisa De Panicis dunque possono avere un peso rilevante nella vita privata di Andrea Denver e del rapporto che a quanto pare ha tenuto in piedi fuori alla Casa del Grande Fratello Vip.

Parliamo della storia con la modella americana Anna Wolf. Lei e Denver hanno una storia controversa, che si è già incrinata quando lui ha provato a tornare a vivere in Italia. “Noi abbiamo avuto un flirt” ha detto intanto lui qualche giorno parlando di Elisa.

“Certo che la tratti bene la tua fidanzata…” è stato l’incipit di Elisa. E nel momento in cui Alfonso Signorini ha provato aapprofondire, Elisa ha punzecchiato Denver: “Sei sicuro? Devo davvero dire perché l’ho detto?”, per poi continuare. “Andrea mi ha invitato in albergo a Milano e mi ha chiesto di potermi raggiungere in hotel per farmi un massaggio”.

Lei, che intanto sarebbe già impegnata con un altro. Lo ha rivelato lo stesso Signorini parlando con Denver. “Non preoccuparti. La nostra Elisa ha già il cuore occupato. È fidanzata con il terzino del Milan Theo Hernandez”. Elisa non ha negato, confermando il flirt.