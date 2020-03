GF Vip, Adriana Volpe lascia la Casa: un parente contagiato da Coronavirus è in condizioni gravi

Adriana Volpe esce dalla Casa del Grande Fratello Vip. Nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 19 marzo, è arrivata la notizia che la donna ha dovuto abbandonare la Casa di Cinecittà poiché si sono aggravate le condizioni di un suo parente che è stato colpito dal Coronavirus. Secondo le ultime indiscrezioni sembra che Adriana Volpe fosse già a conoscenza di questo contagio ma nelle ultime ore la situazione si sarebbe aggravata e dunque in accordo con la produzione la conduttrice ha abbandonato il GF Vip.

Grande Fratello Vip, Adriana Volpe abbandona il gioco in lacrime

Adriana Volpe esce dalla casa del GF Vip in lacrime dopo aver raccontato a tutti gli altri concorrenti del gioco la situazione: “Volevo ringraziare ognuno di voi perché in questo viaggio mi avete dato tantissimo. Ho fatto di tutto per rimanere qua e per credere al messaggio “Andrà tutto bene”. Vi volevo salutare uno a uno. Devo veramente uscire perché il ruolo di mamma, di moglie… Ho delle cose da risolvere veramente importanti. Siate forti e dite una preghiera per me”.