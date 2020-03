GF Vip chiude in anticipo per Coronavirus: il comunicato stampa

Grande Fratello Vip chiude con un mese di anticipo rispetto alla programmazione stabilita in precedente. A darne notizia è Mediaset con un comunicato stampa che informa gli inquilini della casa di Cinecittà: “La situazione in cui siamo in tutta Italia e piano piano molti Paesi è unica, incredibile e mai accaduta. La gente è a casa e vive questo periodo così strano in mille modi diversi. C’è preoccupazione, ma anche tanto senso di responsabilità, unita a tanta voglia di vivere, di trovare soluzioni per passare il tempo, di sorridere e di condividere tutte le emozioni”.

“Vi daremo conto d’ora in avanti di tutto questo dandovi prima di tutto la possibilità di parlare con i vostri cari. Vi faremo vedere cosa fanno gli italiani e continueremo a darvi informazioni sull’evoluzione della situazione. Il pubblico vi ama e segue la vostra storia, attento come non mai. E grazie a voi ha modo di rilassarsi, provare a sorridere ed emozionarsi. Infine vi comunichiamo che il Grande Fratello ha deciso di arrivare fino all’inizio di Aprile, tornando sostanzialmente alla sua configurazione iniziale”.

Grande Fratello Vip chiude a inizio aprile

Il GF Vip condotto da Alfonso Signori dunque chiuderà ad inizio aprile 2020, così come era stato programmato ad inizio edizione prima dell’idea di allungarlo fino a fine aprile. L’emergenza Coronavirus in Italia purtroppo continua a creare problemi costringendo così la produzione a ridurre la durata del programma di Canale 5. La notizia della chiusura del GF Vip in anticipo ha colto i concorrenti del programma impreparati tanto che molti di loro non hanno trattenuto le lacrime per via della preoccupazione di questo virus.