GF Vip, Franceska crea caos nella casa: battuta su Adua, anoressia, cosa è successo

al GF Vip, aria di burrasca intorno a Franceska che in estrema sintesi ha fatto arrabbiare tutti per una battuta su Adua. Ma che cosa è successo? Andiamo a ricostruire tutto l’accaduto all’interno della casa di Cinecittà del Grande Fratello Vip.

Alle porte della nuova puntata di questa sera 28 settembre 2020, al GF Vip, tutti si schierano contro Franceska per la battuta su Adua. L’influencer è voluta intervenire nella conversazione inerente all’anoressia dell’attrice, provocando le reazioni vigorose dei compagni di Casa che hanno tentato di chiudere la faccenda.

GF Vip, Franceska, battuta su Adua, anoressia: la reazione dei vip

Franceska Pepe non riesce a creare feeling con il resto del gruppo e ogni mossa volta ad instaurare un rapporto con i compagni sembrano inutili: in una Casa del GF Vip sempre più spesso oggetto di polemiche che la vedono, protagonista, resta comunque al centro della scena. Dopo la furibonda lite con Stefania Orlando, l’influencer è incappata ancora nell’ennesima polemica a causa di un intervento apparso poco opportuno alle orecchie dei ragazzi.

“Ma come mai tutta questa ossessione per il cibo? Non potete vivervi la vita e non pensare a queste cose?”, ha domandato Franceska ad Adua Del Vesco che con Dayane Mello ripercorreva il periodo buio dovuto all’anoressia: “Stai parlando di un periodo passato? Perché mi sembra che anche ora non sia finita questa cosa visto che c’è molto stress sul cibo da parte tua”.

Veemente la replica dell’attrice: “Ma sto parlando di un periodo passato non di ora… Stavo parlando di Dayane di una cosa del passato e non mi sembra il caso di continuare”, ha tuonato Adua, appoggiata dalla modella che ha provato a far comprendere a Franceska la scivolosità del tema: “L’anoressia è una malattia e ne soffrono molte modelle… Non parliamo di uno stile di vita ma è una malattia, è quello è un altro discorso”.

“Le volevo dare un consiglio, le ho detto di rilassarsi”, ha provato a giustificarsi lei, invitata a tacere anche da Massimiliano Morra. Poco prima contro Franceska Pepe ha avuto uno scontro anche Stefania Orlando, furiosa per essere stata accusata di aver portato in camera il cibo: “Prima di insultare, pensaci bene. Tu porti il cibo in camera e hai buttato un kiwi, tu hai sprecato il cibo”, l’accusa dell’influencer che ha fatto andare su tutte le furie l’attrice: “Sei una provocatrice… Mi stai accusando di aver rubato il cibo! Sei una bugiarda! Bugiarda! Bugiarda! Come dice il tuo ex fidanzato. Capra! Capra! Capra!”.