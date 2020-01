GF Vip, le donne al burlesque. Zequila su Paola: Non esiste che non si spogli

E’ tempo di burlesque GF Vip, in momenti che al di là dell’ilarità sfiorano, in realtà, anche alcune corde relazionali. Cosa è successo? Nel momento in cui si giocava all’interno della casa, il pirotecnico Antonio Zequila si è rivolto a Paola provocando: Non esiste che non si spogli.

E a sbottare è stato il fidanzato Fede sui social: “Mentalità microcefalica ed ignorante. Ti commenti da solo, Er Mutanda”. Insomma, aria pesante al GF Vip: altro che burle alla burlesque.

GF Vip, Zequila su Paola: Non esiste che non si spogli. Fede sbotta sui social

Potrebbe costare una nuova ondata di polemiche la poco elegante uscita di Antonio Zequila nella casa del Grande Fratello Vip 2020. L’attore infatti ha fatto un commento su Paola Di Benedetto che ha indispettito Federico Rossi, voce del duo Benji e Fede e fidanzato della showgirl. Su Twitter, il cantante ha tuonato contro concorrente. Cosa è successo esattamente?

Tutto nasce quando le donne, per decidere chi fosse la più seducente del reality, hanno messo su uno spettacolo burlesque. Paola ha ostentato un bel look alla marinara che pare abbia attirato Zequila, il quale, provocando, ha detto che la donna, per ottenere un “punteggio sopra lo zero“, avrebbe dovuto togliersi almeno la minigonna. Un errore che sui social si paga caro.

E’ stata dura, rapida, la reazione di Fede sui social. “Zequila incommentabile. Lo devo dire. Con quale mentalità microcefalica ed ignorante continua a dire che in un balletto divertente una è obbligata a ‘togliersi la minigonna’ per prendere un ‘punteggio sopra lo zero’? Ma scherziamo? Questa si chiama eleganza, che tu non conosci“.

E sempre Fede poi ha criticato un’altra frase detta da Zequila. “Ha un bel fisico, ha vent’anni, non esiste che non si spogli. Sussistono valori che vanno oltre la tua e vostra superficialità, orgoglioso di essere fidanzato con una ragazza intelligente e pura. In quanto a te, ti commenti da solo Er Mutanda“.

Fatto sta che Paola non è piaciuta agli uomini, dal momento che nella gag è finita agli ultimi posti della gara, vinta da Fernanda Lessa.