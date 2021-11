GF Vip, Signorini: “Contrari all’aborto”. Ed è bufera

“Noi siamo contrari all’aborto in ogni sua forma”. Le parole di Alfonso Signorini durante la puntata del Grande Fratello Vip scatenano una bufera sui social e proiettano il conduttore del programma tra le tendenze di Twitter.

“Caro Alfonso Signorini, non so a nome di chi credi di parlare, ma noi abbiamo votato a favore dell’aborto con un referendum che ha la mia etá, quindi fammi questo favore: parla per te e per il tuo corpo, visto che non rappresenti né il paese né il corpo delle donne”, twitta Selvaggia Lucarelli. “Ma noi chi? Noi chi??????”, incalza Fiorella Mannoia.

A difesa del conduttore interviene Mario Adinolfi. “Alfonso Signorini ha dato scandalo per aver detto al Gf Vip: ‘Noi siamo contrari all’aborto in ogni sua forma’. Sposo ovviamente le parole di Signorini, spero che il politicamente corretto/corrotto non lo costringa a precisazioni. L’idea prolife deve aver diritto di cittadinanza”, scrive.