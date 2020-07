Ghali, una fan lo aggredisce: urla e vasi rotti in giardino

Brutta disavventura capitata a Ghali nella serata di sabato. Il rapper era nella sua villa di Buccinasco quando una 22enee, che si è definita sua fan, ha fatto irruzione nel giardino rompendo vasi e altri oggetti.

Prima se l’era presa con la Bmw del cantante, poi ha preso di mira altri oggetti sparsi nel giardino. Quando Ghali è uscito di casa la ragazza lo ha insultato ricevendo la richiesta di spiegazione da parte del rapper, incredulo per l’accaduto.

La ragazza di 22 anni ha affermato di essere arrivata da Benevento per incontrare il giovane artista. Sul posto sono poi arrivati Carabinieri e la polizia locale, che hanno bloccato la ragazza. In seguito un’ambulanza l’ha portata all’ospedale più vicino.

Sono in corso gli accertamenti del caso per capire i motivi che hanno spinto la giovane ad agire in quel modo. Lo stesso Ghali, secondo quanto riferito, avrebbe chiesto alla sua fan il motivo di quel gesto, non ottenendo mutativa risposta.