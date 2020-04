Ghanesi che ballano con la bara: l’origine del video in cui quattro uomini si scatenano al funerale

Ormai appena si volge lo sguardo al mondo di internet e dei social in particolar modo è impossibile non imbattersi in video in cui i protagonisti sono quattro uomini di origine ghanese che ballano a tempo di musica con piroette spettacolari e ben vestiti. Non ci sarebbe nulla di male fin qui, la particolarità che ha reso i video in questione popolarissimi è che i quattro uomini ballano trasportando una bara.

Già, passi di danza e movenze spettacolari studiate per essere messe in pratica durante un funerale. Un rituale completamente diverso rispetto all’immaginario collettivo che in occidente si rispetta di un rito funebre. Eppure in Africa tale usanza non è così rara. Il video in questione è stato girato in una zona della Repubblica di Ghana ed in poche settimane ha fatto il giro del mondo.

Come nasce il video del ballo al funerale e come si chiama la canzone

Meme e video hanno ormai come protagonisti assoluti i quattro uomini ghanesi, che a loro insaputa sono diventati i nuovi idoli del web. Ma da dove nasce questo fenomeno di massa? Per scoprirlo bisogna fare alcuni passi indietro e arrivare addirittura al 201a4, quando su Youtube viene pubblicata la canzone Astronomia di Vicetone, che ad oggi conta più di 30 milioni di visualizzazioni.

In uno dei tanti video su Youtube usciti con la canzone Astronomia come base, ce n’è uno in cui i protagonisti erano proprio alcuni ragazzi di colore che trasportavano una bara ballando. Il video in questione è stato poi ripreso nel 2019 da alcuni utenti Tik Tok che hanno dato il via all’esplosione in rete dei meme e i video relativi al curioso rituale operato durante il funerale.